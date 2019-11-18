香港財經

本港失業率上升。政府統計處公布，本港經季節性調整失業率，由7月至9月的2.9%上升至8月至10月的3.1%。就業不足率亦由1%升至1.2%。

勞工及福利局局長羅致光表示，經濟情況繼續惡化，勞工市場進一步放緩，總就業人數的按年跌幅擴大。與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升。

羅致光稱，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升至5%，是2017年初以來的最高水平。其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位。建造業，尤其是從事樓房裝飾、修葺及保養的人士的失業率顯著惡化。

展望未來，羅致光表示，由於愈趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力。政府會密切留意有關發展。

總就業人數由7月至9月的385.54萬人，下跌至8月至10月的384.38萬人，減少約1.16萬人。同期的總勞動人口亦由397.57萬人下跌至396.93萬人，減少約6400人。

失業人數(不經季節性調整)由7月至9月的12.03萬人，上升至8月至10月的12.54萬人，增加約5100人。同期就業不足人數由4.15萬人上升至4.59萬人。