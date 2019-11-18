香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續兩日下跌，報2.685厘，較上周五低0.02286厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.96941厘，較周五跌0.08345厘；1星期拆息續升至3.12821厘；兩星期拆息回落至3.07393厘；3個月拆息上揚至2.5322厘。

長息方面，半年期拆息升至2.40071厘；1年期拆息走高至2.41036厘。

港滙方面，截至上午11時52分，港元兌美元報7.8299。