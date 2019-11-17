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今日 17:10 香港財經

澳洲會計師公會:66%受訪者料明年港經濟衰退

澳洲會計師公會最新的香港經濟調查顯示，66%來自會計及金融行業的受訪者預計明年香港經濟將出現衰退；另有73%的受訪者認為香港的競爭力將下降。

結果顯示，受訪者對經濟信心較往年顯著下跌，2019年和2018年分別僅20%和4%的受訪者預計香港經濟將衰退。

最多(43%)受訪者選擇香港GDP下降幅度超過1%，顯示經濟信心轉向消極。2018年和2019年最多受訪者選擇GDP增長2%至2.9%。因此不出意料，73%的受訪者認為明年香港競爭力將下降，比去年上升25個百分點。

就業市場方面，儘管三分二(66%)受訪者認為明年其所在企業的僱員人數將保持不變或增加，但預計其所在企業僱員人數將減少的受訪者比例達到30%，較2019年的15%倍升。

九成受訪者預計明年商舖價格將下跌，而去年調查結果這一比例為42%，這進一步印證消極的前景。認為商舖價格將下跌11%以上的受訪者比例從2019年的24%上升至65%。

澳洲會計師公會2019年大中華區分會會長盧華基表示，毫無疑問，外部和本地的不確定性讓受訪者對經濟前景感到憂慮。全球經濟放緩、美國主導的貿易戰及中國內地經濟增長放緩，都對香港的經濟造成負面影響，而持續的社會動蕩令前景雪上加霜。

盧華基建議，為了重建香港的商業信心和競爭力，澳洲會計師公會敦促政府採取行動，利用香港的金融優勢和基礎設施優勢，繼續推動金融科技、資產管理、綠色金融的發展，並引入更具針對性的稅收優惠，提升香港作為國際金融中心的地位。

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