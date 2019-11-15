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今日 18:52 香港財經 港股直擊

阿里首日錄40億孖展 已超購

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內地科網巨擘阿里巴巴(09988)今日首日招股。綜合四間券商數據，阿里首日已錄得約40億元孖展認購，相當於公開發售部分超額認購逾七成。其中耀才證券錄得阿里孖展認購額近14億元，信誠證券則錄得近10億元孖展認購額。

本港多家銀行均推出優惠吸客，其中中銀香港(02388)推出新股認購及融資認購優惠，如客戶於認購期內經中銀香港黃表認購阿里巴巴，可獲豁免新股認購手續費。另外，中銀香港亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率低至3.2%。

建行(亞洲)亦表示，由即日起至今年底，合資格的證券客戶可享新股認購及定期存款優惠。如客戶透過該行認購新股服務認購任何新股，並成功獲派股份，可享成功獲派股份之免佣優惠；以及於推廣期內透過該行自動化交易渠道買入任何股票再享免佣優惠。

招商永隆銀行則推出認購新股免手續費及貸款利率認購低至3.5%的優惠。大新銀行客戶如親臨各分行申請「阿里巴巴」新股認購貸款，可享豁免手續費及貸款利率低至3.98%的優惠。

阿里今天起至下周三公開招股，每股招股價上限為188元，發行5億股，其中公開發售部分佔2.5%，即1250萬股，國際發售部分佔97.5%，即4.875億股。每手100股，入場費18989.45元，股份預計於11月26日掛牌。

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