香港財經

政府統計處發布的修訂數字，第三季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，與早前的預先估計數字相同。首三季合計，實質本地生產總值按年下跌0.6%。政府把今年全年實質本地生產總值增長預測下調至收縮1.3%，將會是自2009年以來首次出現年度跌幅。

經季節性調整後按季比較，第三季GDP顯著下跌3.2%，同樣與預先估計相同。由於連續兩季收縮，香港經濟在第三季步入衰退，是自2009年「環球經濟大衰退」以來首次。

政府稱，隨着環球經濟放緩及美國與內地貿易摩擦升溫，外圍環境在第三季變得更嚴峻。整體貨物出口按年實質跌幅擴大至7.1%，是自2009年第三季以來最大的單季跌幅。內部需求在第三季亦明顯轉差，私人消費開支大幅減弱，實質下跌3.4%，是自2009年第一季後首次錄得按年跌幅。政府指出，私人消費開支下跌主要是反映本地社會事件對與消費相關的活動構成嚴重干擾，經濟前景欠佳亦影響消費情緒。

港府提到，展望未來，艱難的外圍環境在短期內應會持續，最近的經濟數據顯示主要經濟體的增長繼續同步放緩。然而，由於美國與內地正為達成首階段貿易協議進行磋商，雙方的貿易摩擦近來略為緩和。雖然中美貿易關係暫時可能趨於穩定，但鑑於雙方在一些主要議題上的分歧尚待解決，仍存在不確定性。

另外，考慮到經濟在首三季實際收縮0.6%，以及下行壓力持續顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時的0至1%，下調至今輪覆檢的收縮1.3%。結束暴力及讓社會回復平靜，對經濟復甦至為重要，政府會繼續密切監察情況，在有需要時推出措施「撐企業、保就業」。

通脹展望方面，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制今年餘下時間的整體通脹。不過，考慮到新鮮豬肉供應情況，通脹率可能在短期內仍然會略為高企，今年全年基本消費物價通脹率預測，由8月覆檢時的2.7%上調至今輪覆檢的3%。全年整體消費物價通脹率預測，亦由2.6%上調至2.9%。