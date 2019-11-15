香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續六日的升勢，報2.70786厘，較周四低0.04357厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.05286厘，較周四跌0.295厘；1星期拆息續升至3.10286厘；兩星期拆息回落至3.18643厘；3個月拆息上揚至2.48393厘。

長息方面，半年期拆息升至2.38464厘；1年期拆息走高至2.40143厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8306。