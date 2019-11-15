即巿股評 港股直擊 香港財經

香港多家大學接連遭受示威者襲擊，加上內地媒體於周四虛報港府將於周末實施宵禁，其後急急刪帖文，在多重負面因素湧現下，恒指於過去五個交易日累挫1524點或5.5%。雖然港股短線已累積龐大跌幅，未來一兩個交易日或會出現反彈，但由於本地示威者襲擊持續，更接連有市民遭受槍傷，相信是次調整浪尚未完結，投資者目前仍應採取候低吸納的策略。

大市向下調整，有貨在手的投資者固然難受，但同時亦為投資者帶來低吸實力股的機會。今年醫藥股、內地物業管理股及5G相關類股份表現理想，總體仍然是資金喜愛的類別。鑑於5G將於明年展開大規模商用，在大市回調之際，投資者是時候重新留意5G龍頭股中國鐵塔(00788)。

股價從高位回調三成

鐵塔去年8月以1.26元掛牌，上市初期，一直於1.1元水平載浮載沉，橫行四個月後開始見異動，短短四個月炒高至2.33元，股價翻了一番。然而狂升的背後亦刺激市盈率(P/E)抽高至過百倍，即使5G前景多麼亮麗，如斯的P/E不太可能撐得住股價，現時股價亦從高位回調三成。鐵塔業務主要分三部分，分別為塔類業務、室分業務及跨行業業務，三者分佔今年上半年總收入94.3%、3.3%及2.2%。

以半年業績計算，鐵塔收入來源主要來自內地三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)，貢獻收入分別為201億元人民幣，82.4億元人民幣及88.5億元人民幣，三家通訊運營商共佔鐵塔總收入97.9%。目前鐵塔三大股東同樣為中移動、聯通及中電信，總持股量分別為27.9%、20.7%及20.5%。在內地正式發放5G牌照的情況下，鐵塔的規模效益可說是佔盡先機。

寡頭壟斷估值應高

截至9月底止，鐵塔的塔類站址較去年底增加2.6%至197.39萬個，期內塔類租戶則上升6.3%至316.5萬戶。今年首三季，鐵塔營業收入按年升6.3%至570.41億元人民幣，純利大升97.5%至38.73億元人民幣，以其現時已發行約1759億股計算，今年預測每股盈利約0.033港元。鐵塔昨日收報1.58元，現價相對今年預測P/E高達47.9倍，估值未算吸引。當然，若鐵塔明年純利能再翻番，現價相對明年預測P/E將降至24倍。

在實質業務層面，鐵塔具備不能動搖的寡頭壟斷地位，因此其估值理應偏高。現時中國鐵塔正處於下降通道中運行，昨曾跌至1.58元的一個月低位，投資者以中長線持有的話，不妨待其回調至12月中至今年1月中的橫行區支持位約1.45元才買入，反彈先以1.65元作目標。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產