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鮑威爾:美股與債市無泡沫



美國聯儲局主席鮑威爾表示，他看不到股市泡沫正在醞釀中，也不相信規模數以萬億美元計的債市面臨即時風險。

布拉德:孳息曲線回復正常 美經濟牛氣徵兆



聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，美國國債孳息曲線已回復正常狀態，這對2020年經濟前景有正面作用。達拉斯聯儲總裁卡普蘭說，受惠強勁的消費力，不預期美國經濟明年陷入衰退。紐約聯儲總裁威廉斯稱，聯儲局決策不受貿易談判消息變化左右。聯儲局副主席克拉里達則說，美國經濟處於或接近充分就業和價格穩定的狀況，現在是執行和反思局方政策框架的絕佳時機。

美股窄幅個別發展 標指微創收市新高



中美在採購農產品談判觸礁，加上中國經濟數據不佳，市場亦審慎觀望聯儲局主席鮑威爾等多位官員發表講話，美股一度全線回吐，道指曾跌106點，也一度倒升17點，收市僅微跌1點；標指升0.08%，再創收市新高；納指則跌0.04%。思科股價挫7.33%，波音彈1.36%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周增1.4萬，報22.5萬人，是6月以來最高水平，也高於預期。10月PPI 升0.4%，是4月以來最大升幅。

￭ 谷歌據稱被美國50個州政府聯手調查其搜尋引擎與Android業務。

￭ Nvidia第三財季盈利按年跌26.9%，收入倒退5.3%，均勝預期；預期第四季收入遜預測。

￭ 應用材料第四財季盈利6.98億美元，收入倒退6.5%，都勝預測；預期第一季盈利與收入都好過估計。

￭ 美國司法部長巴爾據稱認為，在安全方面不能信任華為與中興。

￭ 美滙指數由一個月高位回軟至98.18；日圓兌美元向上，報108.43日圓。

￭ 紐約期金收市升0.7%，收報每盎斯1473.4美元。

￭ 布蘭特期油收市跌0.1%，每桶報62.28美元；紐約期油跌0.6%。

￭ 歐股受汽車股拖累，英股收市挫0.8%，德股低0.38%，法股跌0.1%。

【新股追蹤】阿里每手入場費近1.9萬



阿里巴巴(09988)周五起至下周三公開招股，消息稱招股價上限為188元，以每手100股計，入場費18989.45元；據悉因為阿里來港第二上市，而美股仍在交易中，故不設招股價下限。

習近平:止暴制亂恢復秩序是港最緊迫任務



習近平在巴西出席金磚國家峰會時指出，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾據報已將《香港人權及民主法案》提交參議院審議，並啟動「熱線」機制，尋求快速通過法案。美國國會年度報告警告，一旦北京武力鎮壓香港示威，國會應立法暫停香港享有的獨立關稅區地位。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26308點，較昨日恒指收市低水16點。

￭ ADR港股比例指數報26306，較港收市低17點。

￭ 屋宇署：今年首9個月私樓動工量僅6327伙，按年減少38.61%，創近5年低。

￭ 中鐵(00390)奪雲南兩項目 中標價共285.6億人民幣。

￭ 幸福控股(00260)擬標售上海商聚全部股權。