香港財經 港股直擊

路透引述知情人士表示，阿里巴巴(09988)在香港的IPO，將成為香港無紙化股票上市的首例。

知情人士稱，阿里決定將散戶認購完全電子化，未有計劃印製661頁的招股說明書。

阿里一名發言人不願評論公司上市計劃。

據銷售文件披露，阿里將發行5億新股，集資最多117億美元(約912.6億港元)，若計及15%或7500萬股的超額配售股，籌最多134億美元(1045.2億元)。

阿里昨天已啟動國際路演，本港公開發售於周五至下周三展開，預計11月20日美股開市前定價，11月26日掛牌。