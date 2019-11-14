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今日 17:30 香港財經

證監終身禁止馬善智重投業界

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證監會公布，終身禁止德意志證券亞洲的前負責人員馬善智重投業界。

馬善智因收取一名客戶約640萬元的賄款，作為向該客戶及其家人在買賣由Deutsche Bank AKTIENGESELLSCHAFT發行及由德意志證券作為流通量提供者的衍生權證時，提供資訊及協助的酬金。

他在去年2月被原訟法庭裁定罪名成立，被判處監禁45個月，並須向Deutsche Bank AKTIENGESELLSCHAFT歸還約639.18萬元。

證監會認為，馬善智犯有失當行為，並非獲發牌進行受規管活動的適當人選。

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