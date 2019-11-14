即巿股評 港股直擊 香港財經

近日港股受到香港自身問題惡化所拖累，導致港股在10月至11月首周的升幅全被蒸發，大市本月曾高見27900的高位，可惜好景不常，香港自6月以來爆發的社會矛盾一直未有良策去解決，本周更突然產生急劇的變化，到處出現示威堵路的嚴峻情況，幾近失控；上述事件足以「震散」一度氣勢如虹的港股，令港股在短短四個交易日由高位回落1449點，亦失守26500關口。

筆者上周曾提及大市升穿27500後成交未能配合，顯得「力不從心」及「沉悶」；倘若久未解決的社會問題有任何風吹草動，均會左右大市的局面。現階段筆者不敢胡亂評論大市跌至哪個位置才有支持，因為政治市是無人能測，只希香港的矛盾及不確定性因素能盡快得以解決。現時只可視作為如較早前的市況，即投資可攻可守的股份，並要見好就收，短炒為上。

談回新股市場，阿里巴巴在港交所(00388)的千呼萬喚下，終於載譽歸來，如無意外，今天會作路演，明天(15日)起正式招股；集資額折合港元或超過千億元，倘若阿里巴巴成功在港上市，港交所相信是最威，料有望「冧莊」穩坐IPO集資王寶座。阿里巴巴原定在今年8月已經希望在港交所申請上市，但當時阿里巴巴管理層稱因香港社會存在很多不確定性的問題，所以暫將其上市計劃擱置；但不知是否事有湊巧，阿里巴巴今次本想乘着近期新股市場的氣勢上市集資，但準備公布其上市詳情之際，又碰到社會問題產生急劇變化，更令大市氣氛急轉直下，投資者更明顯出現信心危機，對這隻「巨無霸」由「熱切期待」改為「觀望濃厚」。

加上，阿里巴巴在港上市初步傳出定價為每股約167元計算，若比較昨日其在美國的收市價，折合有近13元的水位，初步看來是相當吸引。但眾所周知，阿里巴巴香港的股價必定跟隨美國的股價上落，所以投資者必須留意，美國阿里巴巴的股價會否在其來港招股集資期間面臨下調的風險。再者，阿里巴巴在香港的集資額最高可能超過一千億元，相比現行香港股市每天總成交近七百多億還要多，所以相信現行很難會做到「非常熱烈」的局面；而且近日拆息高企，相信亦會對銷情會有所影響，所以投資者若對此股存有希望，不妨在此「亂世」下用現金認購，保本為上。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗