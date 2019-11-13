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內地科網巨擘阿里巴巴尋求回港作第二上市，阿里巴巴於港交所(00388)上載初步招股文件，該公司將持續加大對業務、戰略收購和特定舉措的開支和投入，惟預期利潤率會因此下降，經調整EBITDA利潤率將由2018財年的42%下降到2019財年的32%。

截至今年6月底止，阿里巴巴全球年度活躍消費者8.6億戶；其中，中國消費業務年度活躍消費者7.3億戶，以及國際年度活躍消費者1.3億戶。阿里數字經濟體中國用戶則達9.6億戶，包括去重後中國消費業務年度活躍消費者，以及螞蟻金服中國年度活躍用戶的總和。

截至今年6月底止，3個月淨利潤191.22億元(人民幣．下同)，按年增長1.5倍；收入總計1149.24億元，按年上升42.02%。

該公司指出，擬把全球招股所得淨額，用於驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型，提升運營效率，以及持續創新。

阿里巴巴業務包括核心商業、雲計算、數字媒體及娛樂以及創新業務。除此之外，非併表關聯方螞蟻金服為該公司平台上的消費者和商家提供支付和金融服務。圍繞該公司的平台與業務，涵蓋了消費者、商家、品牌、零售商、第三方服務提供商、戰略合作夥伴及其他企業的數字經濟體。

聯席保薦人為中金公司及瑞信。

據報，阿里巴巴計劃在香港發行5億股普通股，另加7500萬股超額認股權，計劃集資約130億美元。今次發售將包括國際發售同香港公開發售，預計最早下周三定價，本月最後一星期上市。《華爾街日報》今早引述消息人士指出，阿里巴巴計劃最早從本周四開始就這項集資規模達100億至150億美元(約780億至1170億港元)的交易，向潛在投資者展開為期一周的路演。

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