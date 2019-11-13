香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第五日上升，報2.39厘，較周二高0.06893厘，並續創自8月6日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.14429厘，較周二彈0.26643厘；1星期拆息回升至2.56929厘；兩星期拆息上揚至2.64393厘；3個月拆息走高至2.37036厘。

長息方面，半年期拆息升至2.30286厘；1年期拆息上揚至2.32786厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8306。