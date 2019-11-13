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評級機構標準普爾公布，將滙豐控股(00005)評級展望調整至「負面」，並確認其「A」長遠及「A-1」短期發行人信貸評級，主要因為對其盈利的威脅不斷增加。

標普指出，滙控近期宣布取消2020年原定的有形股本回報率目標，以及計劃重大重組，此方案將於明年初公布。標普預期，滙控的法定盈餘軌跡在未來數季可能會步履蹣跚，質疑其商業模式的多元化和業務穩定性的好處。

儘管標普認為滙控的重組是必要且積極的步驟，亦是集團面臨挑戰的體現，但相對於其他受到高度評價同業，這可能會削弱對滙控的看法。