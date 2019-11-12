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道富環球:盈富基金表現視指數走勢及交投量

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盈富基金(02800)管理的資產規模於過去20年增長達2.5倍，市值超過830億港元。對於盈富基金未來能否維持有關強勁表現，道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文表示，盈富基金為「交易所買賣基金」(ETF)，作為指數型基金，表現視乎能否緊貼指數走勢外，成功與否與交投量亦有密切關係，該公司過去投入很多功夫研究如何增加交投量。

陳俊文指出，近年逾來逾多香港強積金計劃成員將盈富基金納入其強積金計劃作退休投資之用。對於積金局與強積金業界研究為強積金計劃成員提供退休後的投資方案，他稱，由於ETF長線投資的特色，若符合相關規定，認為ETF亦是供退休後的投資好工具。

對於目前香港經濟環境轉差，會否影響盈富基金未來的派息，他表示，見不到直接的影響。過去2、3年的觀察發現，每當市場波動大，特別是市況下調反而見到盈富基金維持較高的交易量，見到較長線的資金流入，買入盈富基金，相信很多投資者認為此等市況揀股困難，反而利用低成本的分散策略所致。同時，強積金效應增加，因為是長線投資，很少受到短期市況波動影響。

他又指出，若「ETF通」落實，對香港朝向發展為亞太區ETF中心有正面作用。

被問到恒指公司擬明年諮詢將同股不同權的公司納入指數的意見，他表示，盈富基金的運作宗旨，是緊貼恒生指數，若有任何規例上轉變，運作上會盡量配合，但不會直接參與恒生指數的制定。

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