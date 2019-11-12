香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日上升，並升穿2.3厘水平，報2.32107厘，較周一高0.12786厘，創自8月6日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.87786厘，較周一彈0.5275厘；1星期拆息升至2.41286厘；兩星期拆息上揚至2.49286厘；3個月拆息走高至2.31482厘。

長息方面，半年期拆息升至2.28857厘；1年期拆息走高至2.32679厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8272。