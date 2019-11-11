香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第三日上揚，並升穿2.19厘，報2.19321厘，較上周五高0.28178厘，創下自8月16日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.35036厘，較上周五彈0.50107厘；1星期拆息回升至1.91857厘；兩星期拆息上揚至2.08679厘；3個月拆息上揚至2.275厘。

長息方面，半年期拆息則走高至2.275厘；1年期拆息升至2.32607厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8297。