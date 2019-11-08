國際財經 香港財經 中國財經

特朗普:美尚未決定取消對華加徵關稅



美國總統特朗普對記者稱，尚未同意取消對中國加徵的關稅，兩國談判仍繼續進行中。白宮貿易顧問納瓦羅被媒體引述稱，作為首階段貿協組成部分，美國願意推遲原定12月15日起對中國加徵的關稅。

美股收市反覆造好 標指再創新高



特朗普表明，不贊成撤銷對華加徵的關稅，粉碎中美即將達成協議的憧憬，美股道指曾挫95點；惟消費信心數據回升，紓緩美國經濟衰退憂慮，三大指數收市仍反覆造好，道指反彈6點或0.02%，標指升0.26%再創新高，納指上揚0.48%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學消費信心指數從10月95.5，升至11月95.7，仍低於預期。

￭ 美國國債價格受壓，10年期債息尾段升2.46個基點，至1.942厘。

￭ 美滙指數尾段升0.23%，報98.37；歐羅挫0.27%，兌美元跌至3周低位，日圓在近5個月低位靠穩。

￭ 紐約期金收跌3.5美元或0.2%，每盎斯報1462.90美元。

￭ 布蘭特期油收升0.4%，每桶收報62.51美元，紐約期油漲0.2%。

￭ 美國西南航空延長波音737 MAX停飛至明年3月6日。

￭ 英國股市收跌0.63%；德國倒退0.46%；法國跌0.02%。

￭ 中證監將擴大股票股指期權試點，批准滬深交易所上市滬深300ETF期權，及中金所滬深300股指期權。

騰訊籌備區塊鏈虛擬銀行



騰訊(00700)區塊鏈總經理蔡弋戈在一個大會發表演講，透露騰訊正籌備區塊鏈虛擬銀行項目。

阿里巴巴傳本月最後一周在港掛牌



阿里巴巴據報擬本月最後一周在香港上市，集資100億至150億美元，勢成為全球史上最大跨境第二上市交易。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27602點，較昨日恒指收市低水49點。

￭ ADR港股比例指數報27592點，較港收市低59點。

￭ 佳明集團(01271)青衣明翹匯周五次輪銷售，共發售292伙，消息指暫售出201伙。

￭ 恒指公司季檢結果：恒指成分股無變動，國指成分股將加入中生製藥(01177)及華潤燃氣(01193)，剔除中鐵(00390)及中建材(03323)。

￭ 瑞聲(02018)第三季毛利率按季回升至29.6%，投資者關係主管郭美姍料整體毛利率有上升空間。

￭ 雅高(03313)近期與一名有興趣投資者進行磋商入股。

￭ 英皇證券(00717)料全年錄虧損淨額，對上一年度盈利5.49億元。