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今日 16:44 香港財經

港大料明年金融科技發展前景樂觀

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香港大學公布，推出首個香港以至區內反映整體金融科技發展趨勢的指數系列，預計明年本港的金融科技發展前景積極樂觀。

其中「香港金融科技發展指數」(FGI)是一項年度指數，基準值訂於100，下設營商環境、經營業績、研發投資和人才需求四個分類指數。指數是根據對本港38間金融科技公司的年度問卷調查的回應，分析編製而成。

首次調查發現，2020年度FGI為152.9，與2019年度的基準100相比，上升52.9%，顯示金融科技服務行業普遍對發展前景樂觀。其中經營業績分類指數是213，上升一倍多，反映參與問卷調查的金融科技公司預期來年用戶和服務使用率的增長非常樂觀。

另一項「香港金融科技市場情緒指數」(FBI)則為季度指數，下設6個分類指數，反映社會對不同金融科技相關行業的觀感：包括保險科技，財富及信用科技，區塊鏈及加密貨幣，電子支付及數碼銀行，監管科技及網絡安全，以及人工智能、大數據等其他相關業務。

分析顯示，2019年多個季度的FBI都高於100，顯示公眾對金融科技行業的整體看法正面。然而，2019年第三季對比第二季，指數值略有下降，從上升的趨勢中回落至104.5，這可能是受中美貿易的緊張局勢，以及近期香港不穩定的政治環境等負面因素影響。

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