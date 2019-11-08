港股直擊 香港財經 即巿股評

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，港股短線連升多日後，經已透支了不少利好消息，預計短線要回調至27400點，即接近250天線處，才完成調整並回升。他預計恒指年底可上望近29000點水平。