香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走高，並升穿1.9厘水平，報1.91143厘，較周四高0.06714厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.84929厘，較周四彈0.05786厘；1星期拆息回升至1.29036厘；兩星期拆息上揚至1.51143厘；3個月走高至2.2175厘。

長息方面，半年期拆息升至2.25929厘；1年期拆息則回落至2.30321厘。

港滙方面，截至上午11時28分，港元兌美元報7.8253。