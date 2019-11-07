6隻新股將於明日掛牌，其中，中國酒店用品商城營運商信基沙溪(03603)暗盤漲逾四成。
耀才暗盤交易中心資料顯示，信基沙溪暗盤收報1.41元，較招股價1元，升0.41元或41%。一手3000股，未計手續費，賬面賺1230元。
心內介入器械製造商康德萊醫械(01501)暗盤收報25.65元，較招股價20.8元，升4.85元或23.32%。一手200股，未計手續費，賬面賺970元。
益美國際(01870)暗盤收報1.14元，較招股價0.97元，升0.17元或17.53%。一手2500股，未計手續費，賬面賺425元。
石油專用管製造商達力普控股(01921)暗盤收報1.67元，較招股價1.59元，升0.08元或5.03%。一手2000股，未計手續費，賬面賺160元。
Beng Soon Mach(01987)暗盤收報0.49元，較招股價0.5元，跌0.01元或2%。一手4000股，未計手續費，賬面蝕40元。
東曜藥業(01875)暗盤收報6.15元，較招股價6.55元，跌0.4元或6.11%。一手400股，未計手續費，賬面蝕160元。
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