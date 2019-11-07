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今日 13:46 香港財經

WeLab料虛擬銀行明年初開業

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取得8家虛擬銀行牌照之一的WeLab，創辦人龍沛智預期明年初可以開業，正與多個夥伴洽商合作，而且集中在有廣闊客戶層的公司，希望在開業初期有創新服務提供。

在香港已有網上貸款業務姊妹公司WeLend，龍沛智表示，虛擬銀行將會和網貸公司分開營運，但多年經營貸款業務，有助虛擬銀行設計更具競爭力產品，直言業務優勢不會只着眼於較傳統銀行優惠的利率和價格。

作為唯一獨資虛擬銀行，龍沛智透露，與多間零售基礎大的公司洽談合作，以網貸WeLend為例，就與電訊商合作，因該類公司有龐大客戶群及數據，該些客戶自然有金融需求，故現時虛擬銀行亦與如支付和零售等公司研究合作。

籌備業務上，龍沛智重申，希望年底前員工數目可達200人，至今招聘完成得「八八九九」，未來則會按業務規模再擴大員工規模。

展望發展重點，龍沛智稱，希望吸引已有銀行戶口的人開第二戶口，亦要吸納年輕人等一生人首個戶口客，但表明虛擬銀行不會只集中拓年輕人市場，因不少較年長人士都對科技應用相當熟悉，相信不同客戶會有各類金融需求。

他續稱，會先試少量產品，不會如傳統銀行般數十項目一齊推出，首先會有好的開戶體驗和存款等基本產品，並看市場需求再加推，而不同產品亦會有很大優化空間，估計全行業在數季後才會陸續推出更多產品。

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