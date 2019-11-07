香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止兩連跌，報1.84429厘，較周三高0.0975厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.79143厘，較周三彈0.13054厘，終止連續四日跌勢；1星期拆息回升至1.13536厘；兩星期拆息上揚至1.415厘；3個月拆息走高至2.20929厘。

長息方面，半年期拆息升至2.25321厘；1年期拆息上揚至2.30357厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8261。