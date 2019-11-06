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中美兩國傳押後貿協簽署時間至12月



中美據報仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式可能延期至12月舉行。中國希望美國取消部分已加徵關稅項目。

埃文斯:現時利率政策不足以應付經濟動盪



美國芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，目前利率水平對經濟有正面幫助，但一旦出現動盪，利率政策並不足以應付。

IMF下調歐羅區今年經濟增速預期



IMF在經濟報告中稱，歐羅區經濟增長放緩幅度將超預期，因全球貿易局勢緊張下，歐羅區製造業危機可能蔓延至服務業。

貿談膠着 道指標指收市靠穩 納指受壓



中美貿談或陷膠着，拖累道指曾回落84點，收市微跌不足1點，納指回吐0.29%，標指則微升0.07%。油股埃克森美孚低收2.19%，Walgreens回落2.81%；Uber股票禁售期結束，盤中曾瀉9%，創歷史新低，收市仍挫3.85%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國眾議院情報委員會下周就特朗普彈劾調查舉行首個公開聆訊。

￭ 高通第四財季每股經調整盈利78美仙，收入跌17.5%，均勝預期，市後股價升逾4%。

￭ 美滙指數尾段回吐0.03%，報97.95；美元兌日圓跌0.18%；英鎊兌美元漲0.22%。

￭ 紐約期金收市反彈0.6%，報每盎斯1493.1美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存增790萬桶，遠高於預期；紐約期油收市挫1.5%，布蘭特期油跌1.9%。

￭ 因應空中服務員工會周四及周五罷工，德國漢莎航空取消1300個航班。

￭ 法國和德國股市分別收升0.34%和0.24%，英國漲0.12%。

￭ 歐央行管委：貨幣政策對經濟的刺激作用已到極點。

￭ 日本軟銀第二財季虧損折合501億港元，主席孫正義承認投資犯錯。

￭ 中國國營機構據報擬斥50億至100億美元，認購沙地阿美IPO股份。

港人大灣區購房可享等同當地居民待遇



特首林鄭月娥在北京公布16項大灣區惠港措施，包括港人在大灣區內地城市購房，享有與當地居民同等的待遇；其他措施涉及使用移動支付服務、開立內地銀行賬戶、跨境理財、子女教育等。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27705點，較昨日恒指收市高水16點。

￭ ADR港股比例指數報27720點，較港高32點。

￭ 土地註冊處；10月錄2409宗二手私樓買賣登記，按月升22%，結束連跌5個月。

￭ 佳明集團(01271)青衣明翹匯周五次輪銷售292伙，項目周三截票，消息指累收約6000票，超購19.5倍。

￭ 曠逸(01683)：廉署周三搜查該集團在香港的若干處所。

￭ PF Group(08221)：廉署人員周三曾造訪其香港總辦事處執行搜查令。

￭ BENG SOON MACH(01987)以0.5元招股價範圍下限定價，集資淨額約7750萬元。

￭ 奇峰(01228)全資附屬計劃注資及認購山東廣悅新股，已付1.2億元按金。

￭ 高山企業(00616)建議股份合併後再供股。

￭ 安德利(02218)遭收回龍口市四塊地，獲補償約8420萬元人民幣。

￭ 大成食品(03999)9個月溢利按年升2.42倍。