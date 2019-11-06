香港財經

通訊辦公布，今日已完成3.3吉赫頻帶拍賣，推出該頻帶內的100兆赫頻譜，由4家流動網絡營辦商成功投得，頻譜使用費總額約6.65億元。

數碼通(00315)表示，非常高興成功以約1.33億元投得3.3吉赫頻帶內的20兆赫頻譜，將充分利用此頻譜，並配合早前成功競投的50兆赫3.5吉赫黃金頻譜、獲得的400兆赫26/28吉赫，以及現有頻譜，建設一個世界級的5G網絡。

該公司稱，無論室內及室外都為客戶帶來全面及最佳的網絡體驗，同時亦為香港邁向世界級的智慧城市出一分力。