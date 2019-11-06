港交所(00388)公布，今年首10月，證券市場的平均每日成交金額890.37億元，按年下跌20.99%。
截至10月底，證券市場市價總值為31.8萬億元，按年上升10%。首10個月，首次上市集資總額1487.6億元，按年下跌42%。
首10個月，牛熊證平均每日成交金額84億元，按年上升14%；交易所買賣基金平均每日成交金額45億元，按年升5%。
股票期貨平均每日成交量為3861張合約，按年升36%；人民幣貨幣期貨平均每日成交量為8470張合約，按年升17%。
港交所(00388)公布，今年首10月，證券市場的平均每日成交金額890.37億元，按年下跌20.99%。
截至10月底，證券市場市價總值為31.8萬億元，按年上升10%。首10個月，首次上市集資總額1487.6億元，按年下跌42%。
首10個月，牛熊證平均每日成交金額84億元，按年上升14%；交易所買賣基金平均每日成交金額45億元，按年升5%。
股票期貨平均每日成交量為3861張合約，按年升36%；人民幣貨幣期貨平均每日成交量為8470張合約，按年升17%。
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