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【新股追蹤】華立大學集團擬籌11.7億

路透旗下IFR引述知情人士透露，華立大學集團進行IPO推介工作，計劃集資1億至1.5億美元(約7.8億至11.7億港元)。

華立大學集團是華南領先的大型民辦高等教育及職業教育集團，提供以應用科學為重點、實踐為導向的課程。截至今年2月底，三所學校，即華立學院、華立職業學院及華立技師學院的在校學生合共3.73萬人。

該公司上市集資所得將用於增建華立學院及華立職業學院的樓宇，以擴大現有學校；在廣東省江門市新建專科學校，以提供高等教育及職業教育；以及用於營運資金及一般企業用途。

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