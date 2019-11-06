港股直擊 香港財經 重要通告

港交所(00388)公布，截至9月底止第三季盈利22.07億元，按年跌9.66%，每股盈利1.76元。今年首三季盈利74.12億元，按年下跌0.96%，每股盈利5.92元。

第三季收入及其他收益39.87億元，按年下跌2.8%，按季則下跌7%，主要由於存管、託管及代理人服務費季節性減少，以及交易及結算收入下降。標題平均每日成交額跌至770億元，按季減少19%，按年跌16%。受中國A股進一步納入MSCI等利好因素帶動，滬深港通的北向交易保持強勢，平均每日成交金額達385億元人民幣，創季度第二最高紀錄。

首三季，收入及其他收益125.65億元，按年增2.19%，主要由於投資收益淨額增長，包括來自滬深港通的收入及其他收益創紀錄新高。但現貨市場、衍生產品市場及商品市場成交量減少，令交易及結算費收入下降，抵消部分增幅。滬深港通首三季收入及其他收益為7.58億元，按年增45.49%，創9個月新高。

按分部看，現貨市場收入27.5億元，按年跌9.33%；EBITDA為23.06億元，減少11.61%。股本證券及金融衍生產品業務收入23.48億元，跌9.38%；EBITDA為19.3億元，減少11.1%。

另外，商品業務收入10.46億元，按年跌2.88%；EBITDA增至5.65億元，升1.07%。交易後業務收入48.46億元，增2.21%；EBITDA為42.36億元，增2.42%。

港交所行政總裁李小加表示，儘管地緣政治環境極具挑戰，港交所在今年首9個月仍有不俗表現：滬深港通收益創新高、新股市場再度暢旺，再加上投資收益取得不俗回報，抵消在宏觀環境影響下略見回軟的現貨市場成交量。

他續說，不繼續對倫敦證券交易所集團提出要約，港交所雖然失望，但仍會繼續專注實現3年戰略規劃，嚴控成本，抓緊進一步發展增長的機會。