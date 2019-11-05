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今日 18:23 香港財經

生產力局:73%受訪者擬設新廠

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香港生產力促進局公布，於去年11月至4月底，向企業代表進行問卷調查，271名受訪者中，超過一半擁有自己的生產線或廠房，主要位於中國內地。調查發現，73%受訪者打算增設新廠房，頭三大熱門考慮的國家分別為越南、柬埔寨及緬甸，而對加設新廠最感興趣的行業主要為電子產品及紡織製衣。

普遍受訪企業稱，有關生產線或廠房的落戶國家，首要考慮因素為當地的政治穩定，其次是稅務要求及優惠，以及營運成本開支；最需要的三大支援，包括有關當地法規的專業支援、廠房布局及規劃，及地區市場分析。

首席數碼總監黎少斌表示，大部分受訪者表示有興趣申請「BUD專項基金」，而生產力局自去年8月至今年9月尾，共處理295宗申請，最終批出188宗，涉及186間企業，總資額約1.13億元；申請企業較多從事批發及零售、進出口貿易及資訊科技。

黎少斌稱，生產力局由3月至今，共舉辦6個東盟國家考察團，從企業代表對考察團的查詢及報名情況看，企業對東盟開拓業務的興趣顯著，尤其是5月時中美貿戰升溫後，30人一團的考察團，每次亦可成功組團。

他認為，企業考慮在東盟設廠的主要原因是貿易戰的影響，而這些企業較多從事勞工密雜型的行業，如紡織製衣，他提醒目前不少東盟國家已呈勞工短缺，如企業有意在東盟加設廠房，須考慮成本及當地勞工的技能是否合適。

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