香港財經

星展(香港)宣布，推出完全虛擬財富管理戶口開立方案，利用即時身份證驗證、生物特徵識別以及先進的數碼安全系統，為新客戶帶來真正的數碼銀行體驗。

星展客戶可利用DBS iWealth手機應用程式，以完全數碼化的方式直接開立多種貨幣儲蓄及財富管理戶口，隨時隨地管理投資及財務需要。

星展香港行政總裁龐華毅(Sebastian Paredes)表示，是次突破讓星展走在虛擬銀行服務領域之先，將繼續以亞洲最安全銀行的宗旨，為客戶提供無縫的數碼化體驗。