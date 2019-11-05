香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，報1.80179厘，較周一低0.03178厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.70143厘，較周一跌0.28428厘；1星期拆息回落至1.28357厘；兩星期拆息下滑至1.55厘；3個月拆息回落至2.1925厘。

長息方面，半年期拆息回升至2.2525厘；1年期拆息則輕微上揚至2.28554厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8372。