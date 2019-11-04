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卡什卡里:通脹未達2%指標 聯儲局不應加息



美國明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里表示，在通脹未達2%目標前，聯儲局不應該上調利率。

奧布萊恩:特朗普邀習近平赴美簽貿協



美國白宮國家安全顧問奧布萊恩稱，總統特朗普邀請中國國家主席習近平前往美國，並希望中美第一階段貿易協議盡快通過。

15國擬明年簽RCEP 惟印度不加入



區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)參與國，周一晚在泰國曼谷開會後發表聯合聲明，除印度外，其餘15國結束歷時7年的文本談判，明年在越南簽署協定。

美股三大指數齊破頂 道指高收114點



中美貿易傳出好消息，華府稱很快會批准美國公司恢復與華為做生意，刺激美股三大指數開市即創新高，其中道指是7月中以來首次刷出日內新高紀錄，曾漲升170點，高見27517.58點；收市仍漲114點或0.42%，雪佛龍升4.61%，波音和Caterpillar也漲約1.7%。標指最高見3085.2點，納指新高位在8451.37點，兩大指數收市分別升0.37%及0.56%，與道指齊創收市新高。

外圍焦點簡訊

￭ 美國9月工廠訂單跌0.6%，較預期跌0.5%差。

￭ Uber第三季虧損擴至11.6億美元，每股經調整虧損少於市場預期；期內總收入升近30%，勝預測。受股份解禁影響，市後股價挫5%。

￭ 美滙指數突破200天平均線，尾段升0.3%，報97.54，美元兌日圓升0.38%，報108.59日圓。英鎊受脫歐陰霾影響，兌美元跌0.45%。觀望拉加德將首次以歐洲央行行長身份發表演說，歐羅兌美元跌0.36%。

￭ 紐約期金收市跌0.02%，每盎斯報1511.1美元。

￭ 紐約期油收市升0.6%，每桶報56.54美元；布蘭特升0.7%。

￭ 英國股市收升0.92%；德國漲1.35%；法國進賬1.08%。汽車及原材料板塊造好。

￭ 中國證監會副主席閻慶民：明年進一步取消證券期貨行業外資股比限制。

習近平會見林鄭月娥



新華社報道，習近平周一晚在上海會見特首林鄭月娥，稱中央對她高度信任，止暴制亂仍是香港當前首要任務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27563點，較昨日恒指收市高水16點。

￭ ADR港股比例指數報27599點，較港收市高62點。

￭ 同仁堂科技(01666)向控股股東收購北京同仁堂中藥加工基地，作價6.51億元人民幣。

￭ 宏光照明(08343)獲聯交所批准轉主板上市。

￭ 微盟集團(02013)全資附屬微盟雲冰及上海微盟，與上海多間公司成立合夥企業。合夥企業資本承擔總額10億元人民幣，其中微盟雲冰出資670萬元，上海微盟出資2.5億元。