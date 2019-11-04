香港財經

有議員表示，留意到有公司因近日社會不穩，轉移總部到新加坡等地。

財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會財經事務委員會上稱，了解到有企業作出檢討，但認為總部是否留港，取決於法治、企業業務網絡等。

他表示，政府極關注現時社會深層次問題，承認多方面需要檢討，認為現時並非以正常民主社會方式表達意見。他希望社會狀況可盡快回復正常，香港可以重新出發。

劉怡翔又稱，本港經濟出現技術性衰退，政府正進行很多工作，會在經濟及金融方面，更支持香港發展。