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今日 11:37 香港財經

余偉文:聯滙制度不會改變

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金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會上強調，聯滙制度不需要及不會改變，本港不會實施資金及外滙管制，金融體系有足夠抗震力。

他指出，本港在社會事件影響下，金融體系大致穩健，存款及資金未有大幅流走，近4至5個月，港滙貼近7.84水平，期間因月結、季結及IPO而稍為轉強，但整體港滙市場運作正常，反映市場對聯滙制度的信心。

他表示，整體香港金融體系保持穩定，銀行信貸質素非常穩健，但須關注兩大外來風險，包括全球經濟增長放緩、貿易摩擦風險。有需要時，金管局會採取適當措施，確保監管金融穩定。

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