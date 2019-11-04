香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日上升，報1.83357厘，較上周五高0.02768厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.98571厘，較上周五低0.50572厘；1星期拆息回落至1.46429厘；兩星期拆息下滑至1.64821厘；3個月拆息回升至2.19929厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.24464厘；1年期拆息回落至2.28411厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8372。