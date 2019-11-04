香港財經

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，本港金融體系各個環節至今運作暢順有序，沒有明顯資金流出。

劉怡翔出席立法會財委會時稱，中美貿易摩擦影響環球經濟氣氛，在本地、全球及區域不穩定情況下，香港金融及資產市場更多波動，但本港金融體系各個環節至今運作暢順有序，港元滙率保持平穩，銀行體系流動性維持充裕，最新存款和貨幣供應數據顯示，沒有明顯資金流出港元或香港銀行體系。

他指出，金融監管機構已進行壓力測試，業界在極端環境下仍能正常運作，未來會加固防震措施，雖然有評級機構對香港信貸評級展望作出負面調整，但有其他機構維持不變。而政府會多管齊下，提升香港作為國際金融中心的地位。

在會上，多名議員關注現時的政治氣氛惡劣，對本港營商環境有負面影響，希望當局推出更多不同的支援措施。經民聯林健鋒要求檢視企業向銀行「還息不還本」的成效，有否需要進一步放寬還款期。民主黨胡志偉表示，政府應呼籲大業主減租，紓緩中小企的經營成本。

劉怡翔稱，明白過去半年營商環境變差，政府過去3個月針對不同行業推出3輪紓困措施，對於中小企「還息不還本」是否足夠，是否需要推出其他措施，政府會留意。

至於減免租金方面，他表示，政府已經以身作則推出為期半年的減租安排，但香港是自由市場，只能勸喻及呼籲其他業主響應。