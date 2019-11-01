今日 03:26
香港財經
港股直擊
夜市期指收報27268點，升120點，較昨日恒指收市27100點，高水167點，成交22502張。
夜市國指期貨收報10685點，較昨日國指收市高水63點。
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9月零售瀉18% 跌幅收窄非見底
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四中全會促完善對特首任命制
經濟斷崖未見底 零售股有彈無升
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習廣思
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隆胸物料有致癌風險？
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HK startup MediConCen to build blockchain medical ecosystem
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明翹匯賣375伙全數售罄
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