香港財經

受示威活動持續影響，本港9月零售額按年下跌18.3%，連跌8個月，但跌幅少於市場預期的25.6%。

政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌18.3%，跌幅較上月收窄，8月零售業總銷貨價值修訂估計按年下跌22.9%。

扣除價格變動後，9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌20.4%，跌幅亦較8月收窄。8月零售業總銷貨數量的修訂估計按年跌25.2%。

今年首9個月，零售業總銷貨價值的臨時估計按年跌7.3%；零售業總銷貨數量臨時估計按年跌8.3%。

政府發言人表示，零售業銷售在9月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續，令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌19.5%，與1998年第三季的紀錄跌幅接近。

發言人稱，由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。

9月按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值大跌40.8%；百貨公司貨品下跌25.6%；藥物及化妝品下跌21.7%；服裝下跌26.3%；汽車及汽車零件下跌16.1%。