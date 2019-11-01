香港財經

政府昨日公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值(GDP)按年跌2.9%，跌幅遠大於市場預期的0.3%，是近10年首次錄得季度按年跌幅。經季節性調整後，第三季GDP比第二季大幅下跌3.2%，連續兩季出現按季負增長，顯示經濟已步入技術性衰退。

由於香港經濟陷入技術性衰退，多間大行紛紛降低經濟展望，有分析憂慮在內外環境不穩夾擊下，本港經濟恐仍未見底。其中美銀美林再調低香港今年全年經濟增長預測，由原本預期今年GDP負增長0.1%，調低至負增長2.1%。

美銀美林認為，本港第三季經濟數據遠遜預期，代表本港經濟面臨更大挑戰，即使政府推出多項紓困措施，但受到外圍不明朗因素困擾，加上本地社會不穩，預測第四季經濟進一步放緩。該行又稱，紓困措施只能解一時之困，難以助經濟快速回復增長。

另外，摩根大通提到，雖然近期全球經濟有回穩跡象、中美貿易緊張見緩和，但兩國只是達成部分協議，已實行的關稅並無取消，故對香港幫助輕微。本港內部社會事件發展才是未來經濟走向的關鍵，但目前仍未見政治解決方案，預計來港旅客未來幾個月將繼續下跌，內需進一步轉弱。摩通把全年GDP預測由增長0.3%，下調至收縮1.5%。

高盛表明，香港第三季經濟遠比預期差，引述零售管理協會估計，10月零售銷售較8月和9月更差，所以相信內需短期難有改善跡象。該行對香港第四季GDP的預測由跌2.3%降至下跌2.9%；全年預測則由跌0.6%調低至收縮1.2%。

摩根士丹利則預期本港全年經濟收縮0.8%，而且有降低的風險。滙豐證券亦稱，內需外需仍然面對挑戰，估計經濟短期內難以復甦。