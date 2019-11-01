香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日走高，並升穿1.8厘水平，報1.80589厘，較周四高0.02803厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.49143厘，較周四低0.87964厘；1星期拆息跌至1.72857厘；兩星期拆息回落至1.765厘；3個月拆息回升至2.17464厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.24321厘；1年期拆息回落至2.28625厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8370。