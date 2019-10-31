香港財經

證監會已在市場失當行為審裁處，對中國醫療網絡(00383)(前稱中國網絡資本)展開研訊程序，指該公司涉嫌於2014年沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關其在證券交易中取得重大收益的消息。

證監會亦在審裁處對在關鍵時間擔任中國網絡資本董事的6名人士展開研訊程序，原因是他們罔顧後果或疏忽的行為導致該公司涉嫌違規，包括中國網絡資本的主席兼執行董事莊舜而、執行董事王炳忠和江木賢，以及獨立非執行董事劉紹基、馬華潤和張健。

證監會調查發現，該公司在2014年3月的內部財務報告載明，其在3月獲得約3.6億元的溢利，令其在截至2014年3月31日止9個月期間獲得約8.94億元的累計溢利。然而，該公司直至在2014年9月10日刊發盈利預告公布時，才就上述消息作出披露。在刊發盈利預告公布後，其股價於2014年9月11日上漲12.39%。

證監會亦發現，反映在中國網絡資本3月財務報告內的重大收益，來自該公司對文化中國 (現稱阿里影業)(01060)股份的投資。該公司在2014年3月12日至18日期間，從文化中國股份的交易中獲得重大收益。而在此之前，文化中國於2014年3月11日宣布，計劃向Alibaba Investment Limited配發大約120億股新股，其後文化中國的股份於2014年3月12日恢復買賣，其股價大幅上漲186%。

不過，中國網絡資本直到2014年9月10日刊發盈利預告公布時，才向公眾披露有關因買賣文化中國股份而獲利的消息，以及該公司在2014年3月的盈利數字。

證監會指出，有關因買賣文化中國股份而獲利的消息或2014年3月的盈利數字，是關乎中國網絡資本的具體消息或資料，及並非普遍為慣常進行中國網絡資本的上市證券交易的人所知，但該等消息或資料若普遍為他們所知，則相當可能會對中國網絡資本的股價造成重大影響。