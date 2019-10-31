香港財經

美國聯儲局宣布減息四分一厘後，滙豐銀行帶頭宣布下調最優惠利率(P)八分一厘，其後渣打銀行(香港)、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)、東亞(00023)亦宣布，下調最優惠利率0.125厘，是本港銀行自2008年11月以來首次減息。

滙豐宣布，明日(周五)起，下調最優惠利率12.5點子，由5.125厘調低至5厘。滙豐同時宣布，明日起，下調港元儲蓄存款戶口利率12.4點子，由0.125厘調低至0.001厘。存戶戶口結餘5000元以下零利率；5000元以上為0.001厘。

渣打銀行(香港)則宣布，明日(周五)起最優惠貸款利率將下調0.125厘，由年息5.375厘調低至5.25厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘下調至年息0.001厘。

恒生銀行亦將最優惠年利率下調八分一厘，由5.125厘下調至5厘。同時調低港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5000元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.125厘下調至0.01厘。調整將於11月5日(下周二)起生效。

另外，中銀公布，自11月4日(下周一)起，該行的港元最優惠利率由5.125厘下調至5厘；活期儲蓄存款利率則為0.001厘。

東亞銀行(00023)宣布，明日起調低港元最優惠利率，由5.375厘調低至5.25厘，同時調低港元標準儲蓄存款利率，存款額5000元以上，利率由0.125厘調低至0.001厘。

信銀國際宣布，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.375厘調整至5.25厘。明日生效。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基指出，技術上儲蓄利率已達零息水平，即使未來港元拆息下調及美國明年再減息，滙豐再無減息空間。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，滙豐調整利率，主要考慮到美國聯邦儲備局再次減息，以及本地和國際市場的宏觀經濟環境，相信此舉有助紓緩本港企業的經營壓力。

恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括美國聯儲局減息和香港經濟環境，決定下調最優惠利率。