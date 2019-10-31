熱門：

今日 19:20 香港財經

本港銀行11年來首次減P

放大圖片

美國聯儲局宣布減息四分一厘後，滙豐銀行帶頭宣布下調最優惠利率(P)八分一厘，其後渣打銀行(香港)、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)、東亞(00023)亦宣布，下調最優惠利率0.125厘，是本港銀行自2008年11月以來首次減息。

滙豐宣布，明日(周五)起，下調最優惠利率12.5點子，由5.125厘調低至5厘。滙豐同時宣布，明日起，下調港元儲蓄存款戶口利率12.4點子，由0.125厘調低至0.001厘。存戶戶口結餘5000元以下零利率；5000元以上為0.001厘。

渣打銀行(香港)則宣布，明日(周五)起最優惠貸款利率將下調0.125厘，由年息5.375厘調低至5.25厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘下調至年息0.001厘。

恒生銀行亦將最優惠年利率下調八分一厘，由5.125厘下調至5厘。同時調低港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5000元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.125厘下調至0.01厘。調整將於11月5日(下周二)起生效。

另外，中銀公布，自11月4日(下周一)起，該行的港元最優惠利率由5.125厘下調至5厘；活期儲蓄存款利率則為0.001厘。

東亞銀行(00023)宣布，明日起調低港元最優惠利率，由5.375厘調低至5.25厘，同時調低港元標準儲蓄存款利率，存款額5000元以上，利率由0.125厘調低至0.001厘。

信銀國際宣布，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.375厘調整至5.25厘。明日生效。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基指出，技術上儲蓄利率已達零息水平，即使未來港元拆息下調及美國明年再減息，滙豐再無減息空間。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，滙豐調整利率，主要考慮到美國聯邦儲備局再次減息，以及本地和國際市場的宏觀經濟環境，相信此舉有助紓緩本港企業的經營壓力。

恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括美國聯儲局減息和香港經濟環境，決定下調最優惠利率。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads