香港財經

本港負資產住宅按揭貸款宗數上升。

金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由今年第二季末的一宗，增加至第三季末的53宗。這些個案大部分為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款。這些貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及金額由第二季末的300萬元，增加至第三季末的3.3億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第二季末的12萬元，增加至第三季末的700萬元。

銀行自從2011年第一季，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。