香港財經

本港第三季經濟增長預估遠遜預期，更是10年來首次下跌。

政府公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，跌幅遠高於市場預期的0.3%，而第二季則上升0.4%。本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

經季節性調整後，本地生產總值在第三季按季跌3.2%，同樣遠遜市場預期的下跌0.6%。

私人消費開支在第三季與去年同期相比實質下跌3.5%，而第二季則上升1.3%。本地固定資本形成總額按年下跌16.3%，而第二季下跌10.8%。

期內，貨品出口總額按年錄得7%的實質跌幅；貨品進口在第三季實質下跌11.1%。服務輸出與去年同期比較實質下跌13.7%；服務輸入實質下跌3.8%。

政府發言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，自去年起已拾級而下，最近更受到本地社會事件衝擊。根據預先估計數字，第三季本地生產總值按年實質收縮2.9%，是自2009年「環球經濟大衰退」以來首次錄得季度按年跌幅，亦遠遜於第一季的0.6%和第二季的0.4%輕微增長。

首三季合計，香港經濟按年收縮0.7%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季下跌0.5%後，在第三季的跌幅擴大至3.2%，顯示香港經濟已步入技術性衰退。

展望未來，由於環球經濟增長短期內預料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的衝擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年餘下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力。

當局又稱，近月所有企業調查均顯示本地營商氣氛變得非常悲觀，考慮到今年首三季合計經濟按年收縮0.7%，以及經濟表現短期內難有起色，今年全年經濟很可能會呈現負增長。