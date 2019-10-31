香港財經

政府公布本港第三季經濟生產總值預先估計數字，上季經濟按年實質下跌2.9%，而今年第二季則上升0.4%。政府表示，本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

經季節性調整後，本地生產總值在第三季按季跌3.2%。