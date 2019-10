香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥出席香港商界聯席午餐會,進一步闡釋《施政報告》措施。她指出,香港面對外憂內患,經濟前景不容樂觀,警告或遇上經濟衰退,其中餐飲、零售等行業共達60萬從業員受影響,但強調政府有足夠財政儲備應對,推出適時、合適的措施協助受影響行業渡過難關。

她在午餐會以英文致詞時提到,香港由最安全城市之一,淪為示威者「私了」不同意見市民、對港鐵、商店縱火,在香港散播恐懼、混亂,她呼籲商界齊心反對暴力,重建國際對香港的信心。政府會持續與社會對話,令香港比以往更強,很快便會見到風雨後的彩虹(emerge from the storm, embrace the rainbow)。

在嘉賓答問環節,有廠商會代表問及示威浪潮損害香港國際形象,很多貿易、展覽被迫延期、取消甚至移師其他城市,促請政府支援展覽業界等受影響人士。林鄭月娥稱,明白業界難處,政府會研究推出針對性、有效的措施,政府亦會盡一切所能協助業界申請來港舉辦活動。

另有在全港多區開設雜貨店的老闆批評,其店員每日受到催淚彈影響,但因運動被定性為「暴動」而未能向保險索償,業主甚至要求他加大保險金額以保障業主權益,但他對申請政府資助感到困難重重。