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香港人力資源管理學會展望明年平均加薪幅度3%，低於今年的3.6%及去年的3.2%平均加幅，51.1%受訪機構表示明年會加人工，47.8%未有既定計劃，只有1.1%表示預期要凍薪。

副會長孔于人表示，香港經濟受外在環境及內部因素影響，美國大選年的經濟不會太差，貿易戰進一步惡化的機會小，而中國內地經濟轉型減少出口增加內銷，外圍情況穩健未有惡化；香港仍獲標普確認「AA+」信貸評級，世界經濟論壇《全球競爭力報告》中香港排名升至第三，而政府仍有大額財政盈餘，並預期將陸續有紓困措施出台，以及第四季節日消費高峰有利經濟，未來展望正面。

他續稱，未見社會氣氛對經濟及勞動力市場有很大衝擊，來年加薪3%是保守估計，待另外47.8%公司決定加薪幅度後，明年1月的報告會有更確實總結；個别行業有壓力，但本港行業分散，金融、教育、專業服務、醫療不受影響，未至於整體市場受直接衝擊；1.1%公司凍薪是個别事件，而加薪各行各業都有，47.8%公司未有決定，百分比與過往相若。

他強調，未來展望未至於悲觀，在現時經濟狀況及本地負面情緒醞釀下，可加薪3%仍算穩健，甚至有可能再向上調整。

談及企業裁員情況，孔于人指出，學會最近進行的跟進調查中，在各種紓困措施幫助下，各公司現階段會先審視成本及工作流程、顧用臨時工，看能否改善情況，較後才會考慮是否裁員。他又稱，對於較受壓的旅遊、酒店、餐飲行業，政府已有措施推出，方向正確但力度不大。