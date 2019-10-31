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今日 12:22 香港財經

梁兆基:滙豐技術上零息 再無減息空間

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滙豐銀行明日起下調最優惠利率至5厘，同時下調港元存款利率，為2008年11月以來首次減息。該行亞太區顧問梁兆基表示，技術上儲蓄利率已達零息水平，即使未來港元拆息下調及美國明年再減息，滙豐再無減息空間。

梁兆基表示，今次減息決定是因美國聯儲局減息，同時港元及美元銀行同業拆息持續處較低水平，亦考慮到市場競爭。他強調，由於香港息口已相當低，滙豐港元儲蓄存款戶口利率已經減至0.001厘，技術上已經是零息，即使港元拆息下跌，或美國再減息，滙豐亦再沒有減息空間，形容今次是最後一次減息。

他又提到，聯儲局今次議息後指相信今年內再減息機會不大，利率期貨亦顯示12月減息機會相當低，明年是否再減息要視乎環球經濟狀況。目前滙豐估計，美國明年上半年仍有一次減息機會，而香港拆息仍處於低水平，但受近日集資活動影響，拆息未必即時下跌。

對於今次減息及零息環境會否剌激樓市，他表示，影響樓市的因素很多，利率只是其中之一，且減幅輕微，供應及市民信心更勝利率水平。

至於其他銀行會否跟減，他表示，利率政策是個別銀行的商業決定。滙豐減息是考慮未來利率看法、對銀行成本結構及商戶面對的經濟環境來決定，滙豐作為香港的最大商業銀行之一，對社會面對情況有一定的社會責任。

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