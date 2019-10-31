港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.77786厘，較周三高0.01536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.37107厘，較周三彈0.72357厘，連續兩日走高，創9月30日後新高；1星期拆息回升至1.80964厘；兩星期拆息回落至1.77679厘；3個月拆息則升至2.16643厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21786厘；1年期拆息回落至2.28714厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8360。
今日 11:30 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.77786厘，較周三高0.01536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.37107厘，較周三彈0.72357厘，連續兩日走高，創9月30日後新高；1星期拆息回升至1.80964厘；兩星期拆息回落至1.77679厘；3個月拆息則升至2.16643厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21786厘；1年期拆息回落至2.28714厘。
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